Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a sert cevap! 'Suskun kalmayacağım'

Galatasaray'ın sezon başında Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına saygısızlık etmek istemediğini ancak iddialarla ilgili suskun kalmayacağını dile getirdi.

İşte Bafetimbi Gomis'in sosyal medyadan yaptığı açıklama...

"Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim.

Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim amaçlarım var. (Bunu hatırlatmak isterim)

İkinci olarak bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım. Çünkü hiçkimsenin karakterini ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim

Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak..."