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Spor

Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

4 Haziran 2023 Pazar 12:13 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken paylaşım
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Galatasaray'daki sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan Bafetimbi Gomis dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Yeni sezonda Galatasaray kadrosunda olması beklenmeyen Fransız golcü, sosyal medya hesabından, Nef Stadyumu'nda yalnız oturduğu bir fotoğrafı paylaştı. Gomis, bu paylaşımına, "The Last Dance (Son Dans)" ifadelerini yazdı.

Gomis ayrıca paylaşımında sarı-kırmızı kalp ile aslan emojileri de kullandı.

Gomis'in bu paylaşımı taraftarlar tarafından veda olarak yorumlandı.

Sezonun ilk döneminde oldukça kritik gollere imza atan deneyimli santrfor bu sezon çıktığı 27 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.

Gomis'in paylaşımında kullandığı görsel:

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