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Bafetimbi Gomis'ten taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne 6 milyon Euro karşılığında transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Gomis, Instagram'dan paylaştığı ve Fatih Terim'in bulunduğu görselde "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırma için bir gün geri döneceğim." ifadesini kullanarak Galatasaray'a geri dönüş mesajını verdi.
 
İşte o paylaşım;
 

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