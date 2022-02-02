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Spor

Bafetimbi Gomis'ten transfer sonrası ilk açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, formanın hakkını vereceğini söyledi.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 17:01 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:01
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Galatasaray ile yeniden anlaşan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüpte bir kez daha forma giymenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sözleşme imzalamasının ardından kulübün televizyonuna açıklamada bulunan Gomis, "Galatasaray'a tekrar geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğine inandığını vurgulayan Gomis, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'ın en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim." ifadelerini kullandı.

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