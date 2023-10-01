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Spor

Bahadır Güngördü'den kariyer maçı! Galatasaray'a karşı 12 net kurtarış

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin başarılı file bekçisi Bahadır Güngördü yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vururken 12 kurtarış ile kariyerinin en fazla kurtarışına imza attı. İşte detaylar...

Fanatik1 Ekim 2023 Pazar 09:58 - Güncelleme:
Bahadır Güngördü'den kariyer maçı! Galatasaray'a karşı 12 net kurtarış
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Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Galatasaray 7. hafta maçında Rams Park'ta Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü'nü konuk etti.

Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı müsabakada Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Böylece sarı-kırmızılı ekip galibiyet serisini 6'ya çıkardı.

G.SARAY GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

Galatasaray'ın gollerini 56'ncı dakikada Wilfried Zaha ile 71'inci dakikada Hayrullah Bilazer (kendi kalesine) kaydetti. Ankaragücü'nde fileleri 48'inci dakikada Renaldo Cephas havalandırdı. Galatasaray puanını 19'a yükseltirken, Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü 6 puanda kaldı.

BAHADIR'IN KARİYER MAÇI

İlk yarıda kalesini gole kapatan Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, ikinci yarıda kalesinde 2 gol görmesine rağmen maça damga vurmayı başardı. Galatasaray'ın 14'ü isabetli toplam 36 şut çektiği maçta Bahadır Güngördü, farkı engelleyen isim oldu. 27 yaşındaki kaleci, 12 kurtarış ile kariyerinin en çok kurtarışa imza attığı maçını oynadı.

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