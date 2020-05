Bahattin Duran'dan Cüneyt Çakır'a övgü

IHA 10 Mayıs 2020 Pazar 12:14 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 12:14

Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun ile birlikte 2015’te Şampiyonlar Ligi’nde final, 2014 ve 2018’de Dünya Kupası’nda yarı final mücadeleleri de dahil olmak üzere 3 kıtada, 33 farklı ülkede 296 maça çıkan FIFA kokartlı yardımcı hakem Bahattin Duran, korona virüs salgını sürecinde yaşadıklarını, ekip olarak biriktirdikleri anıları ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"EŞİMLE BİRLİKTE ÇOK İYİ TAKIM OLDUK"



Sözlerine korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunduğu süreçte evde nasıl vakit geçirdiğini anlatarak başlayan Bahattin Duran, "Korona günlerinde zamanımın çoğunu evde eşim ve çocuklarımla geçiriyorum. Oğullarım Can ve Kaan ile bol bol oynama imkanı buluyorum. Tabii işlerimi de evde telefonla hallediyorum. Bununla birlikte yeri geliyor oğlumun öğretmeni oluyorum, yeri geliyor bebek bakıcısı oluyorum. Evdeyken de zaman yönetimi çok önemli. İş, eş, çocuklar ve antrenman zamanlarını çok iyi organize etmek lazım. Bu konuda eşimle birlikte çok iyi bir takım olduk" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ NASIL CANLA BAŞLA ÇALIŞTIKLARINI BİLİYORUM"



Günlerce evde kalmanın psikolojisini nasıl etkilediği yönünde gelen bir soruyu ise başarılı hakem, "Evet, zamanda yılın 100-150 günü evimizden uzakta maçlarda ya da turnuvalarda oluyoruz. Daha önce hiç bu kadar ailemle birlikte olmamıştım. Onlarla birlikte olmaktan inanılmaz mutluyum. Evde kalmak, uzun süre dışarı çıkmamak psikolojimi hiç olumsuz etkilemedi. Gerçekten dışarı çıkmak zorunda olan ve çalışmak zorunda olan insanlar var. Bizler bu süreçte evde kalarak en azından onlara böyle destek olabiliriz. Eşim Ümran Duran hemşire. Pandemi süresince tüm sağlık çalışanlarının nasıl canla başla çalıştıklarını yakınen biliyorum. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye cevaplandırdı.

"TARIK ONGUN İLE AÇIK HAVADA KOŞU ANTRENMANLARI YAPIYORUZ"



Antrenmanlarını düzenli olarak sürdürdüğünü de belirten Duran, "TFF bünyesinde görev yapan performans antrenörlemiz bizim için evde yapabileceğimiz mükemmel bir antrenman programı hazırladılar. Düzenli olarak o antrenmanları yapıyorum. Bununla birlikte Tarık Ongun ile birlikte federasyonumuzun Beylerbeyi Tesisleri’nde açık havada koşu antrenmanlarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"8 YIL SONRA AYNI HEYECANI YAŞADIM"



Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarının tekrarlarını fırsat buldukça izlemeye çalıştığını sözlerine ekleyen Bahattin Duran, "Geçen hafta sonu 2012 yılı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yönettiğimiz Portekiz-İspanya maçı vardı. 8 yıl sonra aynı heyecanı yaşadım. Bununla birlikte akşam çocuklar uyuduktan sonra kitap okuyarak ve dizi seyrederek kendimi dinlendiriyorum" diye konuştu.

"BİRKAÇ HAFTALIK SÜREYE İHTİYAÇ OLACAK"



Liglerin yeniden başlaması durumunda hakemler olarak kendilerini hazır hale getirebilmek için belli bir süreye ihtiyaç duyacaklarını söyleyen FIFA kokartlı hakem, şu cümlelere yer verdi:

"Eminim tüm hakem arkadaşlarım evde de olsalar antrenmanlarına, yeme içmelerine dikkat etmişlerdir. Hepimiz bulunduğumuz konumun farkındayız. Dışarıda antrenman yapamayan arkadaşlarımız için mutlaka birkaç haftalık süreye ihtiyaç olacaktır. Ama konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulumuz ve antrenörlerimiz gerekli planlamayı yapacaklardır."

"SEYİRCİ, HAKEMLER İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞIDIR"

Korona virüs sebebiyle müsabakaların seyircisiz oynanacak olmasının hakemler üzerinde nasıl bir etkiye yol açacağına yönelik tecrübeli hakem, "Yalnızca ben değil eminim herkes futbolun seyirci ile güzel olduğu konusunda hemfikirdir. Seyirci, hakemler için baskı unsuru olarak görülse de aslında aynı zamanda çok büyük bir motivasyon kaynağıdır. Federasyon başkanımız, Spor Bakanımız ve Sağlık Bakanımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Salgını belli bir noktaya kadar gerilettik. Alınacak her karar unutmayalım ki hepimizin sağlığı için olacaktır. Maçlar seyircisiz de olsa, çok özlediğimiz futbola kavuşmanın heyecanıyla ve yüksek motivasyonla biz hazır olacağız" dedi.

"CÜNEYT HOCA SAHA İÇİNDE ÇOK İYİ BİR LİDER"



Cüneyt Çakır ve Tarın Ongun ile aynı ekipte olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Bahattin Duran, bu uzun süreli birlikteliğin sırrını ise şöyle açıkladı:

"Cüneyt hoca ve Tarık ile 11 yıldır çok iyi bir takımın parçasıyım. Bu süre zarfında birlikte 3 kıtada, 33 farklı ülkede 296 maç yönettik. 2 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 1 Olimpiyat, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 3 defa da 20 Yaş Altı Dünya Kupası olmak üzere toplam 9 büyük turnuvaya katıldık. Bunun yanında 2015 yılında Juventus - Barcelona Şampiyonlar Ligi finalini yönettik. Cüneyt hoca saha içinde çok iyi bir lider, saha dışında da çok iyi bir arkadaş. Ekibi sürekli hazır ve yüksek heyecanda tutuyor. Hedeflerimiz hiç bitmiyor. 11 yılın özeti, istikrar. Dünya üzerinde bu kadar uzun süre birlikte ve başarılı olan bir hakem takımı yok. Bu takımın bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Cüneyt hocaya bize ve ekibe kattıkları için teşekkür ediyorum."

"CÜNEYT HOCA VE TARIK İLE HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ"



Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) düzenlediği online eğitimler dışında Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun’la da görüntülü konuşarak klip analizleri yaptıklarını aktaran 44 yaşındaki hakem, "Bu süreçte Cüneyt hoca ve Tarık ile her gün görüşüyoruz. Haftada en az bir defa da görüntülü arama yapıyoruz. Cüneyt hoca her gün bize klipler gönderiyor. Hep birlikte klip analizleri yapıyoruz. Bunun yanında her hafta MHK ve UEFA tarafından gönderilen testler ve görüntüler üzerinden fikir alışverişinde bulunuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK"



Arka arkaya iki Dünya Kupası’nda yarı final yöneten tek hakem üçlüsü olduklarının da altını çizen Bahattin Duran, şunları söyledi:

"Rahmetli Doğan Babacan hocamızdan 40 yıl sonra, Türk ekibi olarak ilk defa 2014 yılında Breziya’da yapılan Dünya Kupası’na katılma şerefine eriştik. İlk maçımız Brezilya - Meksika maçıydı. İnanılmaz gurur verici ve heyecanlıydı. Turnuva Türk hakem ekibi için mükemmel geçti. İlk katıldığımız Dünya Kupası’nda Arjantin-Hollanda yarı finalini yöneterek ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Son olarak 2018 yılında Rusya’da yapılan Dünya Kupası’na katıldık. Ekibimiz için yine çok iyi bir turnuva oldu. Toplamda 3 maç ve İngiltere-Hırvatistan yarı finalini yönettik. Hakem üçlüsü olarak arka arkaya iki Dünya Kupası’nda da yarı final yöneten başka bir ekip dünyada yok."

"İLK HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI"



2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev almayı hedeflediklerini vurgulayan Duran, "Dediğim gibi ekibimizde hedefler bitmiyor. Şu anda ilk hedefimiz Türkiye Ligi’nde yöneteceğimiz ilk maç. Turnuva olarak da tabii ki ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. En büyük amacımız milli takımımızla birlikte orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Hayırlısıyla o turnuvaya katılıp bitirdikten sonra yeni hedefleri konuşuruz" diye konuştu.

"UNUTAMADIĞIM BİR ÇOK MAÇ VAR"



Unutamadığı maçların sorulması üzerine ise FIFA kokartlı yardımcı hakem Bahattin Duran, "Öncelikle 2015 Şampiyonlar Ligi finali. Sonrasında 2012 Avrupa Şampiyonası, 2014 ve 2018 Dünya Kupası yari finalleri. Aslında o kadar çok maç var ki yazmakla bitmez. Hepsinin kendine ait özel anıları var. Bunların haricinde 3-3’lük Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Orada Tarık’ın maçın sonlarında maçı bitti zannedip bayrağını toplayarak sahaya girişi hiç aklımdan çıkmıyor" dedi.