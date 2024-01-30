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Spor

Bahçeşehir Koleji evinde Sporting ile karşılaşacak

FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu beşinci maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Sporting ile karşı karşıya gelecek.

AA30 Ocak 2024 Salı 10:04 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji evinde Sporting ile karşılaşacak
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu beşinci maçında yarın Portekiz ekibi Sporting'le İstanbul'da karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Portekiz ekibi Sporting ise çıktığı 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İki ekibin Portekiz'deki mücadelesini Bahçeşehir Koleji, 15 sayılık farkla 82-67 kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında 7 Şubat'ta Litvanya ekibi Jonava'yı konuk edecek.

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