Bahçeşehir Koleji final için Itelyum Varese ile karşı karşıya

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan ilk maçtan 81-80 mağlup ayrılan Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 2 veya üstü farkla kazanırsa final biletini alacak.
Bahçeşehir Koleji finale yükselmesi halinde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Final maçları, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.