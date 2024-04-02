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Spor

Bahçeşehir Koleji final için Itelyum Varese ile karşı karşıya

FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Itelyum Varese ile karşı karşıya gelecek.

AA2 Nisan 2024 Salı 12:11 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji final için Itelyum Varese ile karşı karşıya
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan ilk maçtan 81-80 mağlup ayrılan Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 2 veya üstü farkla kazanırsa final biletini alacak.

Bahçeşehir Koleji finale yükselmesi halinde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Final maçları, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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