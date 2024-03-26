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Spor

Bahçeşehir Koleji final için Itelyum Varese'ye konuk olacak

FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Itelyum Varese ile karşı karşıya gelecek.

AA26 Mart 2024 Salı 09:36 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji final için Itelyum Varese'ye konuk olacak
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Itelyum Varese'ye konuk olacak.

Itelyum Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş mücadelesi ise 3 Nisan Çarşamba günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde Portekiz ekibi Porto'yu eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ise Bahçeşehir Koleji, sahasında Çağdaş Bodrumspor ile karşılaşmış ve maçtan 89-86 galibiyetle ayrılmıştı.

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