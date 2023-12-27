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Spor

Bahçeşehir Koleji'nin yeni başantrenörü Dejan Radonjic

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya vardı.

IHA27 Aralık 2023 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji'nin yeni başantrenörü Dejan Radonjic
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten Sinan Atalay ile yolların ayrıldığını ve Atalay'ın yerine Karadağlı Dejan Radonjic'in getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji, ligde 13 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

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