Bahia, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'yu transfer etti
Brezilya Ligi takımlarından Bahia, Fernandao'yu transfer ettiğini açıkladı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Al Wahda'ya transfer olan Brezilyalı Fernandao'nun yeni takımı belli oldu.
Brezilya ekibi Bahia, golcü futbolcuyu transfer ettiğini şu video ile duyurdu:
✍🏼 Aconteceu. Valeu, @canaalimentos! Desembarque às 15h de hoje. Contrato em definitivo até o fim de 2020. Fernandão voltou ➡️ https://t.co/oS1dCz1iwx #Bahia88 pic.twitter.com/6nrjmppZvd— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 23 Ocak 2019
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