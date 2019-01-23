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Bahia, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'yu transfer etti

Brezilya Ligi takımlarından Bahia, Fernandao'yu transfer ettiğini açıkladı.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Al Wahda'ya transfer olan Brezilyalı Fernandao'nun yeni takımı belli oldu.

Brezilya ekibi Bahia, golcü futbolcuyu transfer ettiğini şu video ile duyurdu:

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