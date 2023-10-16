Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Zaniolo haklı çıkarsa ceza almayacak

İtalya'da futbolcuların adlarının karıştığı bahis soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce ifadeleri alınan Nicolo Zaniolo, Sandro Tonali ve Nicolo Fagioli'nin alması muhtemel cezalar ile ilgili de iddialar ortaya atıldı.

FAGIOLI 10 AY, TONALI 18 AY

Corriere dello Sport ve La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberlere göre; Juventuslu Nicolo Fagioli, en büyük miktarda parayı futbol maçlarındaki bahse kullansa da işbirliği yaptığı için 10 ay men cezası alacak. Sandro Tonali ise futboldan 18 ay men cezası alacak. Nicolo Zaniolo'nun durumu ise farklı...

ZANIOLO HAKLI ÇIKARSA CEZA ALMAYACAK

Futbol maçlarına bahis oynamadığını, sadece çevrimiçi sitelerde poker ve blackjack oynadığını söyleyen Nicolo Zaniolo men cezası almayacak. Ancak, bu ifadesine rağmen Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis yaptığı ortaya çıkarılırsa cezası çok ağır olacak ve en büyük cezayı alan kişi olacak.

ZANIOLO İÇİN KORKUTAN İHTİMAL

Il Messaggero'daki haberde ise Fagioli ve Tonali, futbol maçlarına bahis yaptıklarını itiraf ederek cezalarını en az yarı yarıya indirdi. Henüz itirafta bulunmayan ve futbol maçlarına bahis yaptığı iddiasını reddeden Zaniolo'nun el konulan elektronik cihazlarından futbol maçlarına bahis yaptığı ispatlanırsa cezası en az 3 yıl spor karşılaşmalarından men olacak.

"UYGULAMAYI TONALI İNDİRDİ"

Yine Messagero'daki haberde; Fagioli'nin verdiği ifadede kendisini bu işe bulaştıran kişinin Tonali olduğu yönünde ifade verdiği ve hatta telefonuna bahis uygulamasını indiren kişinin Tonali olduğu yönünde ifade verdiği haberi yer aldı.

LA GAZZETTA: "TONALI RİSKİ"

"Bahis skandalı: İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi güçlü mesajlar verdi. İşbirliği yapan futbolcuların cezaları indirilecek ve bu alışkanlıklarından kurtulmaları için terapi desteği verilecek."

CORRIERE DELLO SPORT: "EURO'DA YOKLAR"

"Mahkeme, bu yılın sonuna doğru başlayacak ve muhtemelen EURO 2024'te milli takımda olmayacaklar. Tonali, Zaniolo ve Fagioli EURO 2024'te yok. Ancak, birçok futbolcunun bahis yaptığına inanılıyor. Anahtar tanık Juventuslu Nicolo Fagioli."