Bahsi sadece oynamıyor, aynı zamanda organize ediyormuş

Galatasaray'ın eski yıldızı Nicolo Zaniolo, son günlerde bahis suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Verdiği ifadede poker oynadığını itiraf eden genç oyuncu, futbol müsabakaları için herhangi bir bahis yapmadığının altını çizmişti. Ortaya atılan son iddialar ise durumun daha büyük bir karmaşa yaratacağını gösterirken Zaniolo'nun yasa dışı kumar çetesi kurduğuna dair çok ciddi suçlamalar gündemde. Detaylara göz atalım...

ZANIOLO'NUN İFADESİ: "SADECE POKER"

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturmasını yürüten Torino Savcılığı'na verdiği ifadeyi yayınladı. Nicolo Zaniolo, iddia edildiği gibi Roma'nın İtalya Kupası'nda oynadığı bir maça bahis oynamadığını, herhangi bir futbol maçı için hiçbir şekilde bahis yapmadığını, sadece online sitelerden poker oynadığını beyan etmişti.

ELEKTRONİK EŞYALARINA EL KOYULMUŞTU

Bu gelişmeler üzerine Torino Savcılığı, Zaniolo'nun telefonuyla birlikte tabletine, bilgisayarına ve kişisel elektronik cihazlarına el koymuştu. Bu cihazlarda yapılacak araştırmalar sonrası Zaniolo hakkında karar verilmesi bekleniyor.

BAHİS SUÇLAMASINDA YENİ PERDE

Aston Villa orta saha oyuncusu, vatandaşları Sandro Tonali ve Nicolo Fagiolo ile birlikte bahis kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla polis tarafından sorguya çekildi. La Repubblica'ya göre Zaniolo ve Tonali, yalnızca blackjack ve pokere oynadıkları ve futbol bahislerine bulaşmadıkları konusunda ısrar ettiler.

Öte yandan, Fagiolo'nun bir milyon Euro'nun üzerinde bahis oynadığı ve bunun da kendisine 25 bin Euro (21.680 £, 26.280 $) para cezasıyla birlikte, futboldan üç yıl süreyle men cezasına mal olabileceği bildirildi. Ancak ANSA, Zaniolo'nun suçlarının diğer iki futbolcuya göre daha ciddi olduğu bildiriyor. Bonservisi Galatasaray'da bulunan oyuncu, 401/98 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal etmekle suçlanıyor.

KUMAR ÇETESİ ORGANİZE İDDİASI

Bu madde; polisin, Zaniolo'nun yasa dışı bahisleri organize etme ve yayma konusunda aktif bir figür olduğundan şüphelendiği anlamına geliyor. Bu durum; Nicolo Zaniolo'nun yasa dışı kumar çetesi organize ettiği iddiasıyla daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Profesyonel futbolcuların herhangi bir spor etkinliğine bahis oynamasının yasak olduğu biliniyor.

TONALI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İTİRAF ETTİ

Dillinger News'e göre Zaniolo'nun, "kendisi yedek kulübesindeyken" Roma'nın İtalya Kupası'nda çıktığı bir maça bahis oynadığı da iddia ediliyor. Zaniolo ve Tonali, devam eden soruşturma kapsamında İtalya Millî Takım kampından çıkarıldı. Sürecin nasıl sonlanacağı şimdilik merakla beklenirken Tonali'nin bahis oynadığını gözyaşları içinde itiraf ettiği ve psikolojik destek alacağı da açıkladı.

5 MİLYON EURO ÜCRETLE KİRALANDI

Galatasaray, Roma'dan 15 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Aston Villa'ya gönderdi. Anlaşma kapsamında Sarı-Kırmızılılar, ilk etapta 5 milyon Euro geçici transfer bedeli ve maksimum 1 milyon 375 bin Euro'ya çıkan şarta bağlı bonus geliriyle transferin gerçekleştiğini duyurdu. Zaniolo'nun zorunlu satın alma maddesindeki transfer bedelinin ise 22.5 milyon Euro olduğu açıklandı. Buna ek olarak ise anlaşma kapsamında 15.5 milyon Euro şarta bağlı bonusların yer aldığı belirtildi.