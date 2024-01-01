Bailly'nin gelişi Gabbia'nın biletini kesti!

Beşiktaş'tan Eric Bailly'i kadrosuna katan Villarreal'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre: 24 yaşındaki savunma oyuncusu Matteo Gabbia, Milan'dan kiralık olarak geldiği Villarreal'den ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan oyuncunun Milan'a geri döneceği belirtilirken, ilerleyen saatlerde yeni sözleşmeye imza atmak için Milano'da olacağı ifade edildi.

Villarreal'in de Eric Bailly'nin transferiyle birlikte Gabbia'nın ayrılışına onay verdiği aktarıldı.

BİR TRANSFER DAHA

Öte yandan İtalyan stoperi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanan Milan'ın Gabbia dışında bir stoper transferi daha yapmak istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Matteo Gabbia, Villarreal formasıyla bu sezon 13 karşılamaya çıktı. Toplam 974 dakika süre alan savunmacı oyuncu, gol katkısında bulunamadı.