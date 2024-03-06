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Spor

Bakan Bak, milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8.? ?Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı kutladı.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 22:17 - Güncelleme:
Bakan Bak, milli sporcuları tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8.⁠ ⁠Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dubai'de düzenlenen para okçuluk turnuvasında kazandıkları başarılar neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılma hakkı kazanan milli okçularımız Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik ediyorum. Millilerimizin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor ve başarılar diliyorum."

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