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Spor

Bakan Bak ve Yılmaz Tunç'tan ilk açıklamalar! ''Soruşturma başlatılmıştır''

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Halil Umut Meler'e saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2023 Pazartesi 23:23 - Güncelleme:
Bakan Bak ve Yılmaz Tunç'tan ilk açıklamalar! ''Soruşturma başlatılmıştır''
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MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.

Bakan Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır."

BAKAN BAK'TAN DA KINAMA GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırısı hakkında açıklama yayımladı.

Bakan Bakanı Osman Aşkın Bak, yapılan bu saldırıyı kınadı.

İşte o paylaşım;

'MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.'

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