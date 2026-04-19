  • Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'e tebrik
Spor

Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'e tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i tebrik ederken finalde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de kutladı. Bakan Bak, bu başarıyla Türkiye'nin kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasına ulaştığını vurguladı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 23:22 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk kulüplerinin finaline sahne olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kadın basketbolu ve ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık. İki güzide kulübümüz Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki bir numaralı organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'nde gururla izledik. İspanya'nın Zaragoza şehrinde oynanan finalde, rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Finalde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring'i de tebrik ediyorum. Bu sonuçla Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa Kupası'nı kazanmış oldu. Bizlere FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."

