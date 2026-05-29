Bakan Bak'tan Dünya Kupası mesajı: Çok iyi işler yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını takip etti. Bakan Bak, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sporcularla bayramlaştıklarını ve antrenmanı ziyaret ettiklerini ifade eden Bak, "Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Artık günler azalmaya başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak bizim için gurur verici. Sporcularımızı, teknik heyet, federasyon çok emek verdiler, bizi mutlu ettiler. Hazırlık süreci, burada kamptalar, pazartesi günü Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacaklar. Ardından ABD'ye gidip, Venezuela ile hazırlık maçı oynanacak. İlk maçta Kanada'da Avustralya ile, San Francisco'da Paraguay ile ve Los Angeles'ta da ABD ile grup maçlarını tamamlayacak. Takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bence orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da finale kadar yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. Hocanın rakiplerle ilgili açıklamaları vardı. Bence çok iyi analizler ve doğru değerlendirmeler. Hiçbir şey kolay değil. Adım adım gitmek gerekiyor. Doğru bir felsefe. Her maçı birer final gibi götürerek yolumuza devam edecek. Genç bir jenerasyon, bunu Avrupa Şampiyonası'nda ispatladılar. İyi bir jenerasyonumuz var. Önemli oyuncularımız var; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız. Federasyonumuza, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu süreci doğru yönettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim için bir şans. Sporu, futbolu çok iyi bilen biri. Gençlerimizi, milli takımımızı, sporcularımızı takip eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Spora yapılan yatırımlar, modern stadyumlar çok önemli. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'nin, İtalya ile organize etmesi önemli. Geçen hafta Avrupa Ligi finali organizasyonunu gerçekleştirdik. Ondan önce 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Biz çılgın Türkleriz, inşallah ABD'de de iyi işler yapacaklar" diye konuştu.