Spor

Bakan Bak'tan şampiyonlara tebrik mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK ile 1. Lig'e çıkan Bursaspor ve Batman Petrolspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 21:09
Bakan Bak'tan şampiyonlara tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor ile Batman Petrolspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçın ardından şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursaspor ile Beyaz Grup'ta daha önce şampiyonluğu garantileyen Batman Petrolspor'u kutluyorum. Her iki kulübümüze Trendyol 1. Lig'de başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'yı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK'ya önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

