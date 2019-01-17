Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u makamında kabul etti.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.
Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.
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