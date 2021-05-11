Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

AA 11 Mayıs 2021 Salı 15:11 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 15:11

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bundan 102 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşturulan istiklal meşalesinin tam yüz yıldır parlamaya devam ettiğini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; vatanı sahipsiz sananlara karşı duruşumuzu; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı birliğimizi simgeleyen kutlu bir gündür. 100 yıldır iftiharla ve gururla milli vicdanımızda taşıdığımız 19 Mayıs ruhu, geçilemez ve yenilemez özelliğiyle milletimize ilham olmuştur. Bugünümüzü gelecekle birleştirecek beraberliğimizin güvencesi, bu ülkeyi emanet ettiğiniz gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Her yıl, 19 Mayıs'ı da içine alan haftanın "Gençlik Haftası" olarak kutlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz etkinliklerle bir asırlık milli şuurumuzu ilk günkü gibi diri tutuyoruz. Gençlik Haftamıza, Anıtkabir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak başladık. Önceki sene, Milli Mücadele'nin 100. yılını asla unutulmayacak bir coşkuyla kutlamıştık. Geçtiğimiz sene pandemi tedbirleri nedeniyle, daha çok dijital etkinliklere ağırlık verdiğimiz kutlamalarımız olmuştu. Bu yıl da yine pandemi yüzünden maalesef evlerimizde olmak mecburiyetindeyiz. Her sene hayata geçirdiğimiz fener alayları, okul gösterileri, açık hava etkinliklerimiz maalesef bu yıl da olmayacak."

"Ancak bu durum bizleri 19 Mayıs coşkusundan asla uzaklaştıramaz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz için, bütün vatandaşlarımız için dolu dolu bir program hazırladık. Gençlik Haftamızın başlangıcını simgeleyen Anıtkabir ziyaretimizi erkene alarak, daha uzun bir gençlik haftası geçirmeyi amaçladık. Sosyal medyadan takip edilebilecek on-line fotoğraf yarışması sergimiz, sahne senin programı, gençlik haftası özel yayını, İlber Ortaylı hocamızın konuk olacağı ve Cansu Canan Özgen'in sunuculuğunu yapacağı 'eşit ağırlık özel' programlarımız olacak. Aynı zamanda yine çevrim içi bilgi yarışması, çek paylaş etkinliği ve sporcularımızla olan buluşmalar, yine sosyal medyadan eş zamanlı olarak takip edilebilecek." bilgisini paylaştı.

"BÜTÜN TÜRKİYE, HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUYACAĞIZ"

Gençlik Haftası dolayısıyla ayrıca bir de çevrim içi satranç turnuvası organize edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "O da sosyal medyadan canlı yayınlanacak. Bu özel haftada gençlerimizi büyük bir müzik ziyafetiyle de buluşturmak istiyoruz. 18 Mayıs'ta Reng-i Hakkari ekibiyle halk oyunları ve halk müziği etkinliğiyle, 19 Mayıs akşamı da Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konseriyle gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler. Bütün bu etkinlikler yine on-line olarak takip edilebilecek. Öte yandan 81 vilayetimizden gelen temsilci gençlerimizle önce Gazi Meclisimize, 19 Mayıs sabahı Anıtkabir'e ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, etkinliklere katılan gençlerin, evlerinde kalan arkadaşlarını temsilen milli görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Spor federasyonlarımız tarafından düzenlenen yüzlerce etkinlikle bu hafta spora da doyacağız. Her şeyden önemlisi 19 Mayıs günü saat 19.19'da bütün Türkiye aynı anda evlerimizin pencerelerine, balkonlarımıza şanlı bayrağımızla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. İstiklal Marşı'mız aynı geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan, spor tesislerinden de çalınacak. Gençlerimiz, en ufak taviz vermeden, millet iradesini ve demokrasiyi korumaya devam ettiklerini, bu mirası en iyi şekilde geleceğe taşıma noktasındaki kararlılıklarını haykıracaklar. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı layıkıyla heyecanla, coşkuyla kutlayacağız. Ben bu vesileyle gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere bütün milletimizin 19 Mayıs'ını ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gençlik Haftamız kutlu olsun."