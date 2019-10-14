23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9202
  • 6,535
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e telefon

St. Pauli'nin kadro dışı bıraktığını açıkladığı Enver Cenk Şahin'e Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan destek mesajı geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı' ile alakalı paylaşımda bulunduğu için Alman ekibi St. Pauli'nin kadro dışı bıraktığı Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Sosyal medya hesabından St. Pauli'nin tutumunu kınayan Bakan Kasapoğlu, Cenk Şahin'i arayarak desteklerini iletti.

İşte Kasaoğlu'nun paylaşımı:

"St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum.
 
Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim."
 

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Hırsızlık zanlısından garip savunma: Sevdiğim kızı başkasına vermişler...

Hırsızlık zanlısından garip savunma: Sevdiğim kızı başkasına vermişler...

Fransa-Türkiye İLK 11'LER

Fransa-Türkiye İLK 11'LER

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı
 

POPÜLER HABERLER

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA