Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı' ile alakalı paylaşımda bulunduğu için Alman ekibi St. Pauli'nin kadro dışı bıraktığı Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Sosyal medya hesabından St. Pauli'nin tutumunu kınayan Bakan Kasapoğlu, Cenk Şahin'i arayarak desteklerini iletti.

İşte Kasaoğlu'nun paylaşımı:

"St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum.

Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim."