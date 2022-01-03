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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Pekin 2022 bileti alan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da düzenlenen olimpik seçme müsabakalarında, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı alan Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat'ı kutladı.

DHA3 Ocak 2022 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:39
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da düzenlenen olimpik seçme müsabakalarında mücadele ederek Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazanan milli sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Erzurum'da düzenlenen olimpik seçmelerde kayaklı koşu branşında mücadele ederek Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat'ı tebrik ediyorum. Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.'

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