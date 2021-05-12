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Spor

Bakan Soylu'dan ''şampiyonluk kutlaması'' uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süper Lig'de 15 Mayıs Cumartesı Günü oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın taraftarlarına uyarıda bulunarak, kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması gerektiğini söyledi.

DHA12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:44 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:44
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, 81 ilde alınan tedbirlere ilişkin Van, Diyarbakır, İzmir, Antalya, İstanbul, Muğla, Denizli, Zonguldak, Kars, Mersin illerindeki kontrol noktalarına canlı bağlantı yaparak bilgi aldı.

'ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI TAM KAPANMADAN SONRA YAPILMALI'

Bakan Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yaptığı bağlantıda Süper Lig'de 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak son hafta karşılaşmalarına dikkat çekerek şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Soylu, "Şampiyonluk kutlamaları olursa bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor. Buna yönelik tedbir almamız gerekiyor. 3 takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, iyi bir çağrıda bulunursa tam kapanma dönemine halel gelmeden, tam kapanma akabinde bunlar yapılabilir" dedi.

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