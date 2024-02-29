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Spor

Bakasetas attı, Panathinaikos kazandı! Fatih Terim'in takımı iki maç sonra galip geldi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Aris'i Bakasetas ve Fotis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Panathinaikos'ta Samet Akaydın 90 dakika sahada kaldı.

29 Şubat 2024 Perşembe 00:23 - Güncelleme:
Bakasetas attı, Panathinaikos kazandı! Fatih Terim'in takımı iki maç sonra galip geldi
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Yunanistan Ligi'nin 25. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, sahasında Aris Saloniki ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis'teki maçı Panathinaikos, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Fatih Terim'in ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakiakda Anastasios Bakasetas ve 52. dakikada penaltıdan Fotis Ioannidis attı.

Panathinaikos'ta Anastasios Bakasetas 89, Samet Akaydin 90 dakika sahada kaldı. Willian Arao ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Fatih Terim'in ekibi bu galibiyetle ligde 2 maç sonra kazandı. Panathinaikos, ligde 55 puana yükseldi. Aris, 41 puanda kaldı.

Panathinaikos, ligin bir sonraki haftasında OFI deplasmanına gidecek. Aris, sahasında AEK Atina'yı ağırlayacak.

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