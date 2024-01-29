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Spor

Bakasetas'ın yerine Magnus Mattsson

Trnasfer çalışmlarına devam eden Trabzonspor son olarak gündemine 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha Magnus Mattsson'u aldı.

Sabah29 Ocak 2024 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
Bakasetas'ın yerine Magnus Mattsson
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Bakasetas'ın ardından orta sahada eksikliği gidermek isteyen Trabzonspor'un scout ekibinin radarına takılan isimlerden biri Magnus Mattsson oldu. 24 yaşındaki Danimarkalı 10 numara, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç futbolcu ile Kopenhag da ilgileniyor. Mattsson'un bonservis değeri 3 milyon euro olarak belirtilirken, bu sezon Nijmegen formasıyla 21 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Avcı'nın da 1.74 boyundaki futbolcuya onay verdiği ifade ediliyor.

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