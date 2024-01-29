Bakasetas'ın yerine Magnus Mattsson

Bakasetas'ın ardından orta sahada eksikliği gidermek isteyen Trabzonspor'un scout ekibinin radarına takılan isimlerden biri Magnus Mattsson oldu. 24 yaşındaki Danimarkalı 10 numara, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç futbolcu ile Kopenhag da ilgileniyor. Mattsson'un bonservis değeri 3 milyon euro olarak belirtilirken, bu sezon Nijmegen formasıyla 21 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Avcı'nın da 1.74 boyundaki futbolcuya onay verdiği ifade ediliyor.