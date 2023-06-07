Bakü, Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki organizasyon 9-10 Haziran tarihlerinde başkent Bakü'de düzenlenecek.

Organizasyonda milli takım adına gülle atmada Nuh Bolat, 100 ve 200 metrede Orçun Ünalan, 3 adım-uzun atlamada Mesut Bülbül, uzun atlamada Ecem Çalağan, 3 adım-uzun atlama Gizem Akgöz ve 200 ve 400 metrede Oğuz Akgül mücadele edecek.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yönetimindeki milli takım kafilesi, yarın Bakü'ye gidecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın başkanlığını yapacağı kafilede bulunan sporcular ve yarışacakları branşlar şöyle:

Nuh Bolat: Gülle atma

Orcun Ünalan: 100m-200m,

Mesut Bülbül: 3 adım-uzun atlama

Ecem Çalağan: Uzun atlama

Gizem Akgöz: 3 adım-uzun atlama

Oğuz Akgül: 200m-400m