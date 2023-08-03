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Spor

Balıkesir Avlu Triatlonu heyecanı başlıyor

Yarın başlayacak olan ve Avrupa Şampiyonası özelliği de taşıyan Balıkesir Avlu Triatlonu'nda 260 elit sporcu mücadele edecek.

3 Ağustos 2023 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
Balıkesir Avlu Triatlonu heyecanı başlıyor
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Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yarın Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak organizasyona 32 ülkeden elit kategoride 143 erkek, 117 kadın triatlet katılacak.

Süper sprint olarak yapılacak yarışta elit kategorinin yanı sıra gençlerde de müsabakalar yapılacak. Bireysel yarışların dışında karışık bayrak yarışları da düzenlenecek. Elit kategorideki bayrak yarışına 21 ülke, gençler kategorisindeki bayrak yarışına ise 18 ülkenin sporcuları katılım gösterecek.

Dünya Triatlon Birliğinin belirlediği standartlara uygun bir şekilde belirlenen parkurda sporcular madalya için 400 metre yüzecek, 11.4 kilometre bisiklet çevirecek ve 2,4 kilometre koşacak.

ŞAMPİYONA PROGRAMI

Şampiyonada yarın elit ve gençler kategorisinde yarı finaller yapılacak. Yarı finaller sabah saat 08.10'da başlayacak.

Bireyselde finaller ise 5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Finaller sabah saat 09.00'da başlayacak ve 17.40'a kadar sürecek. Karışık bayrak yarışmaları ise 6 Ağustos Pazar günü 11.00'da başlayacak, organizasyon da bu finallerle sona erecek.

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