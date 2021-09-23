Balıkesirspor 15 teknik direktörle görüştü

AA 23 Eylül 2021 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:37

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un başkanı Özgür Yılmaz, Yusuf Şimşek ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Şimşek'in görevi bırakmasından sonra çok sayıda teknik direktörle görüştüklerini söyledi.

Teknik direktör konusunda yeni bir yüzle anlaşmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 15 teknik adamla temasa geçip görüştük. Bunlardan 4'üyle temaslarımız sürüyor. Temasta olduğumuz 4 teknik adamdan biriyle yakın zamanda imzaları atacağız." diye konuştu.

Yılmaz, deplasmanda oynayacakları İstanbulspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayarak, Ankara Keçiörengücü galibiyeti sonrası takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu bildirdi.

Forma sponsorluğu konusunda herhangi bir firmayla anlaşmadıklarını da aktaran Yılmaz, şirketleri takıma destek olmaya davet etti.