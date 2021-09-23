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Spor

Balıkesirspor 15 teknik direktörle görüştü

Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Balıkesirspor'da, Başkan Özgür Yılmaz 15 teknik adamla görüştüklerini, bu isimlerden 4'üyle temaslarının sürdüğü açıkladı.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:37
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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un başkanı Özgür Yılmaz, Yusuf Şimşek ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Şimşek'in görevi bırakmasından sonra çok sayıda teknik direktörle görüştüklerini söyledi.

Teknik direktör konusunda yeni bir yüzle anlaşmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 15 teknik adamla temasa geçip görüştük. Bunlardan 4'üyle temaslarımız sürüyor. Temasta olduğumuz 4 teknik adamdan biriyle yakın zamanda imzaları atacağız." diye konuştu.

Yılmaz, deplasmanda oynayacakları İstanbulspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayarak, Ankara Keçiörengücü galibiyeti sonrası takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu bildirdi.

Forma sponsorluğu konusunda herhangi bir firmayla anlaşmadıklarını da aktaran Yılmaz, şirketleri takıma destek olmaya davet etti.

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