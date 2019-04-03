Balıkesirspor ile Giresunspor yenişemedi
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor Baltok evinde Giresunspor ile 90+5. dakikada Beleck'in attığı golle 1-1 berabere kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Sezgin Çınar
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 90 5 Atilla Özmen), Kethevoama (Dk. 58 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Landel (Dk. 62 Tanase), Dauda (Dk. 90 1 Mehmet Taş), Muhammet Reis, Tevfik Altındağ, Volkan Okumak (Dk. 69 Ozan Can Kökcü), Foguinho, Çağlar Birinci, Berkan Yıldırım, Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 88 Tevfik Altındağ (Giresunspor), 90 5 Beleck (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kartlar: Dk. 87 Glumac, Dk. 90 5 Vukovic (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 18 Foguinho, Dk. 37 Muhammet Reis, Dk. 90 Tanase (Giresunspor), Dk. 80 Cüneyt Köz (Yedek kulübesinde) (Balıkesirspor Baltok)
TFF 1. Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
Hatay 3-1 Elazığspor
Gazi Şehir 1-0 Afyonspor
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