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Balıkesirspor ile Giresunspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor Baltok evinde Giresunspor ile 90+5. dakikada Beleck'in attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Sezgin Çınar

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 90  5 Atilla Özmen), Kethevoama (Dk. 58  Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan  Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Landel (Dk. 62 Tanase), Dauda  (Dk. 90 1 Mehmet Taş), Muhammet Reis, Tevfik Altındağ, Volkan Okumak (Dk. 69 Ozan  Can Kökcü), Foguinho, Çağlar Birinci, Berkan Yıldırım, Hüsamettin Tut

Goller: Dk. 88 Tevfik Altındağ (Giresunspor), 90 5 Beleck  (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kartlar: Dk. 87 Glumac, Dk. 90 5 Vukovic (Balıkesirspor  Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 18 Foguinho, Dk. 37 Muhammet Reis, Dk. 90 Tanase  (Giresunspor), Dk. 80 Cüneyt Köz (Yedek kulübesinde) (Balıkesirspor Baltok)

TFF 1. Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

Hatay 3-1 Elazığspor

Gazi Şehir 1-0 Afyonspor

Yok böyle bir otomobil tutkusu

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