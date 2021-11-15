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Spor

Balıkesirspor'un yeni hocası Giray Bulak oldu

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da İsmet Kamak'ın istifası sonrası teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. Bulak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 21:12 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:12
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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör Giray Bulak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İsmet Kamak'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine daha önce de kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıran Giray Bulak getirildi.

Kulüp tesislerinde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Bulak, Balıkesir şehrini ve Balıkesirspor'u çok sevdiğini söyledi.

Bulak, Balıkesirspor'un zor günlerden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zaten takımımızı takip ediyordum. Bu durumu başkanımız ve yöneticilerimiz İstanbul'a gelip bana anlattığında üzüldüm. Benim takımımın böyle olmaması lazım. Ben şunu biliyorum, tüm şehir arkamızda olacak. Şehrimize taraftarımıza tekrar hayırlı olsun. İnşallah iyi işler yapacağız."

Giray Bulak, daha sonra takımla akşam antrenmanına katıldı.

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