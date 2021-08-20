İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2021 Cuma / 12 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4887
  • EURO
    9,9417
  • ALTIN
    486.406
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Balotelli asist yaptı Adana Demirspor puanı kaptı
Spor

Balotelli asist yaptı Adana Demirspor puanı kaptı

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kayserispor, ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele beklentilerin altında pozisyon açısından kısır geçerken, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

20 Ağustos 2021 Cuma 22:37 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:37
ABONE OL

Mücadelede üstünlüğü Kayserispor, 17. dakikada Attamah'ın asistinde Gökhan Sazdağı'nın attığı golle ele geçirdi. Devre arasında Belhanda ve Gökhan İnler'in kenara geldiği Adana Demirspor'da beraberliği getiren oyuncu, 63. dakikada Balotelli'nin asistinde topu ağlara gönderen Akintola oldu. Böylece Akintola, 26 yıl sonra Adana Demirspor'un Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

1994-95'ten 29 maçlık bir galibiyet özlemi olan Adana Demirspor, kötü seriyi kıramadı ve böylece Süper Lig'de oynadığı son 31 maçı kazanamamış oldu.

Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor, böylece ilk puanını hanesine yazdırdı. Açılış haftasında Altay karşısında etkisiz bir oyun sonucunda 3-0'lık mağlubiyet alan Kayserispor da yeni hocası Hikmet Karaman ile ilk puanına ulaştı.

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.