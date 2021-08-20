Balotelli asist yaptı Adana Demirspor puanı kaptı

20 Ağustos 2021 Cuma 22:37 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:37

Mücadelede üstünlüğü Kayserispor, 17. dakikada Attamah'ın asistinde Gökhan Sazdağı'nın attığı golle ele geçirdi. Devre arasında Belhanda ve Gökhan İnler'in kenara geldiği Adana Demirspor'da beraberliği getiren oyuncu, 63. dakikada Balotelli'nin asistinde topu ağlara gönderen Akintola oldu. Böylece Akintola, 26 yıl sonra Adana Demirspor'un Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

1994-95'ten 29 maçlık bir galibiyet özlemi olan Adana Demirspor, kötü seriyi kıramadı ve böylece Süper Lig'de oynadığı son 31 maçı kazanamamış oldu.

Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor, böylece ilk puanını hanesine yazdırdı. Açılış haftasında Altay karşısında etkisiz bir oyun sonucunda 3-0'lık mağlubiyet alan Kayserispor da yeni hocası Hikmet Karaman ile ilk puanına ulaştı.

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.