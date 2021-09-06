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Spor

Balotelli'nin kardeşi Menemenspor'a transfer oldu

Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli, Menemenspor ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

DHA6 Eylül 2021 Pazartesi 17:19 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 17:19
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, bu sezon ülkemizde Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya'da Serie D takımı USD Caravaggio'da top koşturdu.

Son maçına 9 Şubat 2020'de çıkan Barwuah, bir süredir Balotelli ile birlikte Adana Demirspor'la antrenmanlara çıkıyordu. Kariyerini şimdiye kadar yalnız İtalya'nın 4'üncü ligi olarak gösterilen Serie D ekiplerinde geçiren futbolcu, sırasıyla Bogliasco, Vallecamonica, Foligno, Ciliverghe, Pavia, Castiglione ve Caravaggio formasını terletti. Toplamda 93 maça çıkan 28 forvet, 12 gol atıp, 1 asist yaptı. Adana Demirspor yönetimi Balotelli'nin kardeşinin bir süre takımla antrenmana çıkıp ardından başka bir kulübe gönderileceğini açıklamıştı.

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