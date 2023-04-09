Bandırmaspor 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Altay'ı 2-1 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Feridun Daldaş, Suat Güz, Kadir Akıllı
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Mulumba), Kerim Avcı (Dk. 74 Saponjic), Atabey Çiçek (Dk. Dk 65 Soukou), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Levent Ayçiçek (Dk. 90+5 Caner Hüseyin Bağ), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Emre Kaplan, Berkan Mahmut Keskin
Altay: Eren Karataş, Naderi, Sefa Özdemir, Ceyhun Gürselam (Dk. 86 Enes Yetkin), Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Paixao, Murat Berkan Demir (Dk. 72 Arda Gezer), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah
Goller: Dk. 2 Atabey Çiçek, Dk. 78 Soukou (Bandırmaspor), Dk. 45+5 Deniz Kadah (Altay)
Kırmızı kartlar: Dk. 55 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 55 Koutroumpis (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Mehmet Özcan, Dk. 45 Sami Uğurlu (teknik direktör), Dk. 55 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 59 Salih Sarıkaya (Altay),