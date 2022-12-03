Bandırmaspor Altınordu'yu tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
17. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun'un ceza sahası dışından penaltı noktası üzerine yaptığı ortada topla buluşan Sedat Şahintürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada Kerim Avcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Atabey Çiçek'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 1-0
77. dakikada Kerim Avcı'nın pasında topla buluşan Dembele ceza sahası dışından attığı şut auta çıktı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alper Akarsu xx, Murat Temel xx, Emrah Ünal xx, Onur Bingöl xx
Bandırmaspor: Gkelios xx, Fatih Kurucuk xx, Mulumba xx (Manos dk. 82 ?), Sedat Şahintürk xx (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 82 ?), Kerim Avcı xxx, Atabey Çiçek xxx (Levent Ayçiçek dk. 60 x), Koutroumpis xx, Caner Cavlun xxx, Alpay Koldaş xx (Camara dk. 89 ?), Mehmet Özcan xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Dembele dk. 60 x)
Yedekler: Hüseyin Koç, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Volkan Fındıklı xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Furkan Yöntem dk. 58 xx), Metehan Yılmaz xx (Rahmi Salih Kaya dk. 88 ?), Şeref Özcan xx (Yusuf Talga dk. 75 x), Ahmet İlhan Özek xx, Ali Dere xx, Rıdvan Koçak xx, Erdi Dikmen xx, Yusuf Can Esendemir xx (Emircan Gürlük dk. 46 xx)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin, Mehmet Ablay
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Gol: Atabey Çiçek (dk. 26) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Fatih Kurucuk, Kerim Avcı (Bandırmaspor), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Yöntem (Altınordu)