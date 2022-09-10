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Spor

Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile yenişemedi

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 19:10 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can Alp

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 35 Mulumba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 87 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Atabey Çiçek, Mehmet Özcan, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 65 Dembele)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Abdullah Aydın (Dk. 62 Erkam Reşmen), Muharrem Cinan (Dk. 80 Camara), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Bardhi), Rashad Muhammed (Dk. 86 Melih İnan), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 62 Ali Babai)

GOLLER: Dk. 22 Hamza Gür, Dk. 39 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 ve 68 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 2 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Mehmet Özcan, Dk. 79 Fatih Kurucuk, Dk. 83 Caner Cavlun (Beyçimento Bandırmaspor)

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