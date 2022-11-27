Bandırmaspor, Erzurum'da 2 golle kazandı

Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Erzurumspor FK., evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a Kerim Avcı'nın 63 ve 87'nci dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenildi. Ev sahibi ekibin golü 47'de Eren Tozlu'dan geldi.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Mustafa Akbaş, Batuhan (Dk.61 Muhammed Furkan), Mustafa Yumlu, Cengizhan, Estrela, Orhan Ovacıklı, Shala (Dk.70 Sefa), Rosheuvel (Dk.85. Celal Hanalp), Eren Tozlu, Olanare
BANDIRMASPOR: Gkelios - Fatih, Koutroumbis, Okan (Dk.38 Alpay), Mulumba (Dk.64 Dembele), Sedat (Dk.89 Camara), Kerim Avcı (Dk.89 Manos), Caner Cavlun, Mehmet, Caner Hüseyin, Atabey (Dk.64. Oğuz)
GOLLER: Dk.47 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - Dk.63, Dk. 87 Kerim Avcı (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Olanare, Muhammed Furkan (Erzurumspor FK) - Atabey, Alpay, Sedat, Caner Hüseyin, Dembele (Bandırmaspor)