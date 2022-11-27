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Spor

Bandırmaspor, Erzurum'da 2 golle kazandı

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

DHA27 Kasım 2022 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Bandırmaspor, Erzurum'da 2 golle kazandı
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Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Erzurumspor FK., evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a Kerim Avcı'nın 63 ve 87'nci dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenildi. Ev sahibi ekibin golü 47'de Eren Tozlu'dan geldi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Mustafa Akbaş, Batuhan (Dk.61 Muhammed Furkan), Mustafa Yumlu, Cengizhan, Estrela, Orhan Ovacıklı, Shala (Dk.70 Sefa), Rosheuvel (Dk.85. Celal Hanalp), Eren Tozlu, Olanare

BANDIRMASPOR: Gkelios - Fatih, Koutroumbis, Okan (Dk.38 Alpay), Mulumba (Dk.64 Dembele), Sedat (Dk.89 Camara), Kerim Avcı (Dk.89 Manos), Caner Cavlun, Mehmet, Caner Hüseyin, Atabey (Dk.64. Oğuz)

GOLLER: Dk.47 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - Dk.63, Dk. 87 Kerim Avcı (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Olanare, Muhammed Furkan (Erzurumspor FK) - Atabey, Alpay, Sedat, Caner Hüseyin, Dembele (Bandırmaspor)

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