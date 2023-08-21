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Spor

Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer ettiğini duyurdu.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı
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Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Teksüt Bandırmaspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.

Daha önce Bursa Nilüfer, Beylerbeyi, Bugsaş Spor, Menemen Belediye, Gençlerbirliği, Boluspor ve Denizlispor formalarını giyen Çeçenoğlu'nun kariyerinde 261 maçta 34 gol attığı belirtildi.

  • Teksüt Bandırmaspor
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  • Mustafa Çeçenoğlu

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