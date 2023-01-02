İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2023 Pazartesi / 10 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7145
  • EURO
    19,9626
  • ALTIN
    1097.66
  • BIST100
    5661.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bandırmaspor, Nicola Terzic'i kadrosuna kattı
Spor

Bandırmaspor, Nicola Terzic'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Partizan forması giyen Nicola Terzic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 20:58 - Güncelleme:
Bandırmaspor, Nicola Terzic'i kadrosuna kattı
ABONE OL

Beyçimento Bandırmaspor, Partizan forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Terzic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ara sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Partizan forması giyen Nikola Terzic ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladı.

İmza törenine, kulüp başkanı Onur Göçmez de katıldı.

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Nicola, AS Nancy, FK Cukaricki, FK IMT Belgrad ve FK Partizan takımlarında forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.