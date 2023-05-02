Bandırmaspor: VAR kayıtları açıklansın

Bandırmaspor, Altınordu maçında Ali Palabıyık'ın aleyhlerine verdiği penaltı kararına tekrar değindi ve VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Konuyla ilgili Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN!

Spor Toto 1. Lig'de 30.04.2023 tarihinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumun'da oynanan Altınordu-Bandırmaspor karşılaşmasında Türkiye'nin ve spor kamuoyunun gözleri önünde dikkatleri çeken ve geniş yankı bulan bariz hakem hatalarına şahit olunmuştur.

85.dakikada hakem Ali Palabıyık'ın vermiş olduğu ve VAR incelemesi neticesinde aleyhimize verilen penaltı kararı maçın gidişatını etkilemiş ve karar spor kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Maç içinde verilen diğer hakem kararları da müsabakanın önüne geçmiştir.

Hakem Ali Palabıyık en son 02.02.2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yönetmişti. 3 ay boyunca kendisine maç verilmezken 30.03.2023 tarihinde TFF 1. Lig için önemli ve kritik bir maça hakem olarak ataması yapılmıştır. Play-Off potasına girecek ve ligde kalacak takımlar açısından son derece önemli Altınordu-Bandırmaspor müsabakasına en son 3 ay önce maç yönetmiş bir hakem ataması da spor basınında geniş yer bulmuştur.

Daha önce 25.12.2022 ve 29.12.2022 tarihlerindeki Süper Lig karşılaşmalarının VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi kapsamında Beyçimento Bandırmaspor Kulübü olarak 30.04.2023 tarihindeki müsabakamızın VAR kayıtlarının kamuoyu ve kulübümüz ile paylaşılmasını talep ediyoruz."