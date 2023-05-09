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Spor

Bandırmaspor'da yeni Onur Göçmez dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden kulüp başkanı oldu.

AA9 Mayıs 2023 Salı 00:33 - Güncelleme:
Bandırmaspor'da yeni Onur Göçmez dönemi
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkanlığa getirildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula, 547 üyeden 386'sı katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde Onur Göçmez yeniden kulüp başkanı oldu.

Genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine ise Gürel Soylu, Mehmet Özbay, Salih Soner Koçoğlu, Mehmet Özbay, Cihan Yılmaz, İsmail Aydın, Erol Rüzgar, Oğuz Kır, Uğur Maral, Mülkü İnci, Özkan Kılıç, Bayram Özdemir ve Ceyhun Cihat Yıldırım'dan oluştu. Denetim kurulu ise İzzettin Çalışır, Ersin Özman ve Ahmet Çizmen getirildi.

16 Şubat'ta başkanlık görevini bırakan Göçmez, bir süre önce tekrar aday olacağını duyurmuştu.

Bu arada genel kurula katılmayan ve aidatlarını ödemeyen 214 üyenin ise üyelikleri düşürüldü.

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