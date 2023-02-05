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Spor

Bandırmaspor'un yeni hocası İlker Püren oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe İlker Püren'i getirdi.

AA5 Şubat 2023 Pazar 19:51 - Güncelleme:
Bandırmaspor'un yeni hocası İlker Püren oldu
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Teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekibi Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör görevine İlker Püren'in getirildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesut Bakkal'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşıldı.

Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "İlker Püren ile 1,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı camiamızda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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