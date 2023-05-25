Bandırmaspor'un yeni yıldızı Raul Bobadilla

TFF 1. Lig ekibi Bey Çimento Bandırmaspor, FC Schaffhausen forması giyen 35 yaşındaki Paraguaylı forvet Raul Bobadilla'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 'Hoş Geldin Bobadilla! Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
459 maçta 150 gol atan Arjantinli oyuncu Raul Bobadilla kariyerinde daha önce River Plate, Concordia BS, Grasshoppers, Borussia Mönchengladbach, Aris, Young Boys, Basel, Augsburg, Argentinos Jrs, Guarani ve Fluminense formaları giydi.
Paraguaylı forvet bu sezon FC Schaffhausen formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.