Barça, 1 puana razı oldu!

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Barcelona ile Granada karşı karşıya geldi. Estadi Olímpic Lluis Companys'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Barcelona, 14. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. Ricard Sanchez, 43. dakikada skora eşitliği getirdi ve devrenin skorunu belirledi.

Granada adına ilk golün asistini yapan Manchester United'dan kiralık genç oyuncu Facundo Pellistri, 60. dakikada takımını öne geçirdi. Robert Lewandowski, 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın asistiyle skora yeniden dengeyi getirdi.

66. dakikada Ignasi Miquel, Granada'yı tekrar öne geçirdi. Barcelona, 81. dakikada genç oyuncusu Lamine Yamal ile puanı kurtardı.

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 51 yaptı ve lider Real Madrid'in 10 puan gerisine düştü. Granada ise 13 puanla 19. sırada kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Granada ise evinde son sıradaki Almeria'yı ağırlayacak.