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Spor

Barcelona, Almeria karşısında zor da olsa kazandı

Barcelona, La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Almeria'yı konuk etti. Katalan ekibi, karşılıklı gollerle geçen mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

20 Aralık 2023 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Barcelona, Almeria karşısında zor da olsa kazandı
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La Liga 18. hafta maçında Barcelona, sahasında Almeria ile karşılaştı.

Barcelona'nın sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Barça'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Raphinha, 60 ve 83. dakikalarda ise Sergi Roberto kaydetti.

Barcelona'da Raphinha, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Roberto ise attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.

Bu sonuçla puanını 38 yapan Barcelona, zirve takibini sürdürdü. Almeria ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Las Palmas'a konuk olacak. Almeria ise Osasuna ile karşılaşacak.

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