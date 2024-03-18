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Spor

Barcelona, Atletico'yu farklı yendi!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti.

18 Mart 2024 Pazartesi 01:42 - Güncelleme:
Barcelona, Atletico'yu farklı yendi!
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La Liga'nın 29. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Xavi'nin yönetimindeki Barcelona karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 3-0 kazanırken goller; 38. dakikada Joao Felix, 47. dakikada Robert Lewandowski ve 65. dakikada Fermin Lopez kaydetti.

Barcelona'da teknik direktör Xavi 42. dakikada, Atletico Madrid'de ise Nahuel Molina 90+2'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet alan Barcelona 64 puana ulaşırken, Atletico Madrid 55 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'e konuk olurken, Barcelona sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.

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