Barcelona, Atletico'yu farklı yendi!

La Liga'nın 29. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Xavi'nin yönetimindeki Barcelona karşı karşıya geldi.
Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 3-0 kazanırken goller; 38. dakikada Joao Felix, 47. dakikada Robert Lewandowski ve 65. dakikada Fermin Lopez kaydetti.
Barcelona'da teknik direktör Xavi 42. dakikada, Atletico Madrid'de ise Nahuel Molina 90+2'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet alan Barcelona 64 puana ulaşırken, Atletico Madrid 55 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'e konuk olurken, Barcelona sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.