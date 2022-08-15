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Spor

Barcelona, Aubameyang için 30 milyon euro istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin talip olduğu Pierre-Emerick Aubameyang için Barcelona'nın 30 milyon euro istediği ileri sürüldü.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:37 - Güncelleme:
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Chelsea, Barcelona'nın yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Chelsea'nin istediği Pierre-Emerick Aubameyang'ın bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi, Gabonlu golcünün transferi için girişimlerini sürdürürken Barcelona, yaklaşık 30 milyon euroluk bir bedel talep etti.

CHELSEA'DEN DAHA DÜŞÜK TEKLİF

Chelsea her ne kadar Thomas Tuchel'in talebi nedeniyle kadrosuna katmak istese de Aubameyang'ın bonservisi için daha düşük bir bedel ödemek istiyor.

MARCOS ALONSO DETAYI

Barcelona'nın Chelsea'den Marcos Alonso ile ilgilenmesi nedeniyle İspanyol futbolcu transferin bir parçası olabilir. İki kulüp arasındaki görüşmeler şu an için devam ediyor.

XAVİ TAKIMDA KALMASINDA KARARLI

Barcelona teknik direktörü Xavi, golcü futbolcunun gelecek teklife rağmen takımda kalmasında ısrarcı. Ancak Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel ise Aubameyang'ı kesinlikle kadrosunda görmek istiyor.

AUBAMEYANG'A AÇIK KAPI

Alman çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Dortmund döneminde birlikte çalıştığı golcü futbolcu ile yakın bağları olduğunu belirterek, "Dortmund'dayken Aubameyang ile çalışmaktan çok keyif aldım. Bazı oyuncular ayrılsanız bile sizin oyuncularınız olarak kalıyor çünkü çok yakın oluyorsunuz. Ve Auba o oyunculardan biri. Her zaman bu yakın bağ vardı." sözlerini dile getirmişti.

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