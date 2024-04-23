Barcelona, Bernardo Silva'nın peşinde

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde dramatik şekilde veda eden ve LaLiga'da da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Barcelona gelecek sezonun çalışmalarını hızlandırdı.

GÖZLER CITY'Lİ YILDIZDA

Diario Sport'un haberine göre Barcelona gözünü Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'ya çevirdi.

Haberin detaylarında 29 yaşındaki Portekizli orta saha, Manchester City kariyerini tamamladığı ve artık İngiliz devinden ayrılmak istediği de söylendi.

Ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesinde 58 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu da söylendi.

42 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 42 resmi maça çıkan Bernardo Silva bu karşılaşmalarda 11 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.