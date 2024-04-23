İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5679
  • EURO
    34,9145
  • ALTIN
    2430.09
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona, Bernardo Silva'nın peşinde

İspanya La Liga devi Barcelona'nın Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu Bernardo Silva'yı istediği ileri sürüldü.

23 Nisan 2024 Salı 16:47 - Güncelleme:
Barcelona, Bernardo Silva'nın peşinde
ABONE OL

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde dramatik şekilde veda eden ve LaLiga'da da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Barcelona gelecek sezonun çalışmalarını hızlandırdı.

GÖZLER CITY'Lİ YILDIZDA

Diario Sport'un haberine göre Barcelona gözünü Manchester City'nin yıldız oyuncusu Bernardo Silva'ya çevirdi.

Haberin detaylarında 29 yaşındaki Portekizli orta saha, Manchester City kariyerini tamamladığı ve artık İngiliz devinden ayrılmak istediği de söylendi.

Ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesinde 58 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu da söylendi.

42 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 42 resmi maça çıkan Bernardo Silva bu karşılaşmalarda 11 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.