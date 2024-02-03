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Spor

Barcelona deplasmanda 3 puanı aldı!

La Liga'nın 24. hafta maçında Barcelona, konuk olduğu Alaves'i 3-1 mağlup etti.

3 Şubat 2024 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Barcelona deplasmanda 3 puanı aldı!
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İspanya LaLiga'nın 23. haftasında Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile Xavi'nin yönetimindeki Barcelona karşı karşıya geldi.

Mendizorroza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 3-1 kazanırken goller; 22. dakikada Robert Lewandowski, 49. dakikada İlkay Gündoğan ve 63. dakikada Vitor Roque kaydetti. Ev sahibi Alaves'in tek golünü ise 51. dakikada Samu kaydetti.

Barcelona'nın genç transferi Vitor Roque, maçın 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 50 puana ulaşırken, Alaves 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Granada'yı ağırlarken, Alaves deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.

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