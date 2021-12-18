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Spor

Barcelona evinde Elche'yi 3-2 mağlup etti

Barcelona, İspanya La Liga'nın 18. haftasında evinde Elche'yi 3-2 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 23:46
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Elche'yi 3-2 mağlup etti.

Maçın ilk yarısında rakibine karşı rahat bir üstünlük kuran Barcelona, Ferran Jutgla (Dk. 16) ve Pablo Martin Gavira'nın (Dk. 19) golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarı 62. dakikada Tete Morente ve 63. dakikada Pere Milla'nın golleriyle skora eşitliği getiren Elche, bu skoru koruyamadı.

Katalan ekibi 85. dakikada Nicolas Gonzalez Iglesias ile tekrar öne geçerek, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bordo-mavililerin tüm gollerini alt yapıdan gelen genç futbolcuların atması dikkati çekti.

Barcelona son 4 maçlık (2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Boca Juniors ile dostluk maçı) galibiyet hasretine Elche ile son verdi.

Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen Barcelona, bir maç eksiğiyle 27 puanla 7. sırada yer alıyor.

Elche ise 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

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